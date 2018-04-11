لندن - رويترز

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل سلة عملات يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكي المهمة لاستقاء اتجاه الدولار في المدى القريب.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 % إلى 89.472 مقتربا من مستواه شديد الانخفاض 89.251 المسجل في 28 مارس.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد يوم الثلاثاء بمزيد من تحرير الاقتصاد وخفض رسوم الاستيراد على منتجات من بينها السيارات.

وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.2383 دولار مسجلا أقوى مستوياته منذ 28 مارس، وواصل الروبل الروسي هبوطه منخفضا أكثر من 1 % مقابل الدولار لتصل خسائر الأسبوع الحالي إلى حوالي 12% في ظل موجة جديدة من العقوبات الأمريكية.