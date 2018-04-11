القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية أقل من 8400 م2، مساحات صغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة والمباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة, والساري تخصيصها فقط.

ويتم الإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقا لنسب السداد كالتالي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 % في حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، في حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات، وذلك ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن هذه التيسيرات، ولمدة شهرين، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاربعاء أن هذه التيسيرات لا تسري على الوحدات الصادر بشأنها قرار إلغاء تخصيص، وفي حالة وجود نزاع قضائي على الغرامات لا يجوز السداد إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الجهاز أو الهيئة من قبل العملاء، وتستكمل باقي الإجراءات طبقا للقواعد.