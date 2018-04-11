بالصور..افتتاح مؤتمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة لحماية المستهلك
اخبار مصر- سماء المنياوي
افتتحت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك اليوم الاربعاء مؤتمر “الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة الصناعات مجهولة المصدر”.
وأكدت الديب على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ليمكنها ان تواجه مصانع بير السلم بما يرتقي بمستوى المنتج المصري.
واضافت ان المؤتمر يتناول التعاون مع الجامعات والوزارات لمواجهة مخاطر الصناعات المجهولة المصر والتي تسئ لسمعة مصر.
يشارك بالمؤتمر ممثلي وزارات التموين والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك وإتحاد الصناعات.
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