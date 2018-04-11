رام الله - أ ش أ

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية، منزلين في قرية أبو غوش غرب مدينة القدس المحتلة، وشردت أصحابها، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هدمت منزلين يعودان إلى عائلة موسى قاسم، وعبد أحمد حسين، عقب إعلان المنطقة عسكرية مغلقة، وطرد أفراد العائلتين قبل هدمهما.

وكانت قوات الاحتلال قد قامت أمس بهدم منزل شمال رام الله وسط الضفة الغربية، بذريعة عدم الترخيص، كما هدمت مدرسة ابتدائية جنوب الخليل جنوب الضفة أمس الأول.