رويترز

كشف باحثون عما وصفوه بأنه أول منزل بتقنية الطباعة الثلاثية في العالم في مدينة نانت الفرنسية ومن المتوقع أن ينتقل المستأجرون إليه بحلول يونيو.

واوضح أكاديميون في جامعة نانت أشرفوا على المشروع إنها أول مرة تستخدم فيها تقنية الطباعة الثلاثية لبناء منزل يصلح للسكن.

واستخدم إنسان آلي يعرف باسم “باتي برنت 3 دي” مادة خاصة من مركب البوليمر ستحافظ على عزل المبنى بشكل فعال لمدة قرن.

واحتاج الإنسان الآلي نحو 18 يوما لاستكمال دوره في العمل في المنزل حيث نصب جدران جوفاء تم ملؤها فيما بعد بالخرسانة.

واشارت السلطات إن المنزل الذي تبلغ مساحته 95 مترا مربعا ويضم خمس غرف سيخصص لأسرة من المنطقة مؤهلة للحصول على سكن اجتماعي.

والمنزل المشيد على شكل حرف (واي) مزود بأجهزة استشعار ترصد جودة الهواء والرطوبة ودرجات الحرارة فضلا عن معدات لتقييم وتحليل الخصائص الحرارية للمبنى.

ويعتقد الباحثون أن هذه التقنية ستمكن السكان من توفير تكاليف الطاقة.