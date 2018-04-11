لندن - أ ش أ

قام فريق من الباحثين البريطانيين في جامعة”باث”بالمملكة المتحدة، بتطوير لاصقة طبية قادرة على قياس مستويات السكر في الدم كل مابين 10 إلى 15 دقيقة.

ويوضح العلماء البريطانيون أن اللاصقة الجديدة مزودة بمستشعرات صغيرة تستخدم التيارات الكهربائية لسحب الجلوكوز ليتم تجميعها في “خزانات” صغيرة تقيس مستوياته كل ما بين 10 – 15 دقيقة،وسيكون هذا القياس قادرا على إرسال قراءات الجلوكوز إلى الهاتف الذكى الخاص بالمريض، أو الساعة الذكية لإعلامه بحاجته لتناول الدواء، والأهم من ذلك، قدرة اللاصقة – التي تثبت على بصيلة للشعر – دقيقة للغاية في القياس، لذلك ليس هناك حاجة لتأكيد القراءات مرة أخرى عن طريق أخذ عينات من الدم .

وأكد العلماء على دقة هذة اللاصقة التي تم اختبارها بصورة أولية على جلد مجموعة من الخنازير، حيث لوحظ تمكنها من تتبع مستويات الجلوكوز في الدم، فضلا عن قدرتها على تتبع مستويات السكر بدقة عالية بين مرضى السكر.

كما وجدت الاختبارات الإضافية التي أجريت على المشاركين الأصحاء أن التصحيح كان قادرا على تتبع مستويات الجلوكوز بدقة خلال فترة 6 ساعات .

ويأمل العلماء البريطانيون في تمديد فترة مراقبة الجلوكوز إلى 24 ساعة، بالإضافة إلى تحسين عدد أجهزة الاستشعار المزودة بها اللاصقة لمزيد من الدقة .