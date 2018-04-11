موسكو - أ ش أ

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع يفجيني سيريبرينيكوف، اليوم الأربعاء، أن الرد الروسي سيكون فوريا حال تعرض الجنود الروس في سوريا لأي ضرر من عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا.

وقال سيريبرينيكوف”إن وزارة الدفاع أكدت أن القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس محمية جيدا، ونعول مع ذلك، في حال كانت هناك ضربات أمريكية، على ألا تتعرض حياة جنودنا للخطر”.

وأضاف” أعتقد أن الولايات المتحدة تفهم الأمر ولن تسمح بذلك، كما قال القائد العام لهيئة الأركان الروسية، الرد الروسي في هذه الحالة سيكون فوريا”.