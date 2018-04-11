أخبار مصر - ياسمين سنبل

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات الاربعاء ليسجل المؤشر الثلاثيني مستوى تاريخي مقتربا من 18 الف نقطة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات، زاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” 1.51 % مسجلا 17964.70 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 50” بنسبة 1.19 % مسجلا 3059.96 نقطة.

وصعد مؤشر “ايجي اكس 20” بنحو 2.31% مسجلا 18483.18 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي إكس 70” الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.55 % مسجلا 872.49 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.64 % ليبلغ مستوى 2274.39 نقطة.

واوضحت الدكتورة هدى المنشاوي خبيرة اسواق المال ان المؤشر الثلاثيني عليه ان يغلق اليوم اعلى مستوى المقاومة النفسية التي اغلق بالقرب منها امس عند 17700 نقطة لضمان استمرار الصعود.

وتتوقع المنشاوي ان تتسم الجلسة بالاداء العرضي المائل للصعود مع استكمال بعض عمليات جني الارباح، مشيرة الى ان مفتاح الصعود اصبح عند مستوى 17730 نقطة، اما مستوى وقف الخسائر للمضارب قصير الاجل هو تاكيد كسر مستوى 17300 نقطة.

كانت البورصة صعدت خلال تعاملات الثلاثاء – اول تعاملات الاسبوع – بدعم من اعلان تراجع التضخم في مصر لادنى مستوى في عامين الا ان احجام التعاملات جاءت اقل من الجلسات السابقة بسبب استمرار جانب من المستثمرين قيد العطلات.