سنغافورة - رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مبتعدة عن أعلى مستويات 2014 التي بلغتها خلال الجلسة السابقة حيث طغت زيادة المخزونات والإنتاج بالولايات المتحدة على تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وفي الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يعادل 0.3 % إلى 70.80 دولار للبرميل. كان برنت صعد أكثر من 3 % يوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 71.34 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.40 دولار للبرميل منخفضة 11 سنتا أو 0.2 % عن التسوية السابقة.

والأسواق متوترة بفعل الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، حيث تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها شن ضربات جوية على قوات الرئيس السوري بشار الأسد إثر ما يُشتبه في أنه هجوم بالغاز السام مطلع الأسبوع.