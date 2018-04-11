الإسكندرية أ ش أ

وجه مدير أمن الإسكندرية اللواء “مصطفي النمر” بالتشديد على الارتكازات والخدمات الأمنية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن ومواجهة أي محاولات للخروج عن القانون.

وتفقد مدير الأمن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة والمواقع الشرطية بنطاق مديرية الأمن ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني والتأهب التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وأكد مواصلة الحملات على البؤر الإجرامية للقضاء عليها وجاهزية خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية للتعامل مع الحالات الطارئة والأجسام المشتبه فيها ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات بالمناطق الحيوية وحول المنشآت الهامة والحيوية.