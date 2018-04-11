باريس -أ ش أ

أكد الدكتور الفرنسي جوناتان شاربيت رئيس قسم الإنعاش في جامعة “مونبولييه” الفرنسية، أن رجلا فرنسيا يبلغ من العمر 53 عاما قد تعرض قلبه للتوقف وانخفضت حرارة جسمه لما دون الحرارة الطبيعية، إلا أنه استطاع البقاء على قيد الحياة لمدة 12 ساعة.

وأرجع الطبيب الفرنسي السر في ذلك إلى قدرة الجسم التى تبطأت عملية التمثيل الغذائى عندما كان فى حالة برودة حتى يستطيع المقاومة، كما أن خلايا الجسم تحتاج فى هذه الحاله لقليل من الأوكسجين وأن ضربات القلب تباطأت لتحتفظ بطاقتها لضمان وظائف القلب .

وكان من المعتقد أن القلب توقف عن النبض ولكن هذا خطأ ولكنه احتفظ بنشاط ضعيف وبعد إجراء التدليك للقلب يعود إلى استرداد نشاطه مرة أخرى.