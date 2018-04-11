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أجبرت بوابة “توتياو” وهي موقع إلكتروني يجتذب المستثمرين، على سحب تطبيق لتشارك النكات بعد أن اكدت الجهات التنظيمية إنه يتضمن “محتوى مبتذلا وغير لائق”.

وتأتي الخطوة وسط إجراءات أوسع تستهدف المحتوى الإلكتروني من البث الحي على الإنترنت إلى المدونات وألعاب الهاتف المحمول فيما يسعى قادة البلاد إلى تشديد قبضتهم على مشهد ثقافي واسع ومتنوع على الإنترنت يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الصيني.

وأمس الثلاثاء أمرت الإدارة الحكومية للإذاعة والتليفزيون بإغلاق التطبيق بشكل دائم نظرا للقيم المتدنية التي “تسببت في حالة اشمئزاز كبيرة بين مستخدمي الإنترنت”.