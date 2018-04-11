طوكيو - رويترز

تراجعت الأسهم اليابانية للمرة الأولى في ثلاث جلسات اليوم الأربعاء إثر موجة صعود قوي في يوم الثلاثاء لكن سهم سوفت بنك ذا الثقل على المؤشر صعد بعد أن قالت مصادر إن سبرنت تجري محادثات جديدة للاندماج مع تي-موبيل.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.5 % إلى 21687.10 نقطة بعد أن صعد في اليومين السابقين. وشهدت السوق، وعدد من الأصول شديدة التأثر بالمخاطر العالمية، جلسة قوية يوم الثلاثاء بعد أن ساعد الرئيس الصيني شي جين بينغ في تخفيف بواعث القلق من حرب تجارية أمريكية صينية.

ويراقب المستثمرون بقلق النقاشات الدائرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه الغربيين بشأن عمل عسكري محتمل فيما يتعلق بهجوم يُشتبه بأنه كان باستخدام الغازات السامة في سوريا يوم السبت وثمة مزاعم بأن الرئيس بشار الأسد هو من أمر به.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1725.30 نقطة.