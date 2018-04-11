أخبار مصر - دعاء عمار

وصفت شبكة “بلومبرج” مشروع حفر السعودية لقناة “سلوى” على حدودها مع قطر بأنه قد يعمق الصدع بين الدولتين.

وكانت تقارير قد أفادت بأن السعودية تفكر في حفر قناة طولها 60 كيلومترا باتساع 200 متر وعمق 20 مترا على طول حدود “سلوى” البرية.

كما أشارت إلى ما ذكرته صحيفة “السبق” نقلاً عن أشخاص متصلين بالمشروع إن المملكة سوف تخصص جزءًا من منطقة القناة للقاعدة ومنشأة للنفايات النووية الناتجة من المفاعلات التي تعتزم إنشاءها.

ومن جانبه لم يرد مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية، إلا أن وزير الشؤون الخارجية للامارات “أنور قرقاش” غرّد قائلا: ” خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا يليق بمن مارس الغدر وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة”.

ووفقا لصحيفة “سبق” فإن المشروع الذي سيكلف 750 مليون دولار ينتظر الحصول على الترخيص وسط توقعات بأن يكتمل بعد 12 شهرا من الموافقة عليه، و يمول المشروع من قبل مستثمرين سعوديين وإماراتيين بينما تتولى شركة مصرية تنفيذ الحفر.