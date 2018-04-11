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تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط سائق وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر.

وكان تلقى مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا يفيد بتمكن النقيب مهران العيسوى معاون مباحث القسم من ضبط “محمود م م” 39 سنة سائق حال استقلاله السيارة رقم “ط ر ع” 5319 ملاكى سوهاج، وبحوزته 29 طربة حشيش تزن 3 كيلو تقريبا ومبلغ مالى وهاتف محمول

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل وترويج وإخفاء المواد المخدرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.