نيويورك-أ ش أ

تصدرت رواية “المختفية” بقلم سى.جى.بوكس قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب على مستوى الأعمال الأدبية في الأسبوع الأخير, فيما جاءت رواية “استنفار” لجيمس باتيرسون ومارشال كارب في المركز الثاني. وفي المركز الثالث حلت رواية “جاهز أيها اللاعب الأول” لأرنست كلاين ورابعا جاءت رواية “جزيرة كامينو” لجون جريشام.

وكان المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير لرواية “العظيم بمفرده” لكريستين هانا.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد احتل كتاب “هذه أنا” لكريسي ميتز المركز الأول فيما حل كتاب “تاريخ موجز للزمن” لستيفن هوكينج ثانيا.

وفي المركز الثالث جاء كتاب “روليت روسي” لمايكل ايسيكوف ودافيد كورن واحتل كتاب “عزيزني السيدة الرئيسة” لجينيفر بالميري المركز الرابع.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير جاء كتاب “تايجر وودز” لجيف بينديكيت وارمين كيتيان وهو كتاب حول الانتصارات والانكسارات في مسيرة لاعب الجولف الأمريكي الشهير تايجر وودز.