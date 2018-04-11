القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 11 ابريل

المدينة السعودية

* سعود القحطاني: قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى.

* الإمارات تستنكر احتجاز طائرة لدعم الجيش الصومالي.

* اليمن.. أسر خبير إيراني بالبيضاء ومصرع 36 حوثياً.

* البشير يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين.

* ماي وترامب وماكرون: على العالم أن يرد على الهجوم الكيماوي.

* مشروع قرار يدين تدخلات إيران وصواريخ الحوثي ضد المملكة.

الإمارات اليوم

* «الشرعية» تحرّر مدينة ميدي بالكامل ومنطقة جديدة في رازح صعدة.

* الأمم المتحدة تكشف عن آلاف المعتقلين في ظروف «مرعبة» بليبيا.

* استنفار قوات الأسد غداة تهـديدات دولية رداً على هجوم كيماوي.

* الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية خاصة.

* انتزاع عشرات الألغام الحوثية في ميدي.

* ارتفاع كلفة التأمين على ديون قطر يهدّد سندات الدوحة المرتقبة.

* وزير الأشغال ومحافظ أبين يتفقدان الطرق والمنشآت التي تضرّرت نتيجة حرب الحوثي.

* وفد من «الهلال» يعود المصور العدني ناشر سيف أحمد.