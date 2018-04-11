صحافة عربية: سعود القحطاني: قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 11 ابريل
المدينة السعودية
* سعود القحطاني: قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى.
* الإمارات تستنكر احتجاز طائرة لدعم الجيش الصومالي.
* اليمن.. أسر خبير إيراني بالبيضاء ومصرع 36 حوثياً.
* البشير يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين.
* ماي وترامب وماكرون: على العالم أن يرد على الهجوم الكيماوي.
* مشروع قرار يدين تدخلات إيران وصواريخ الحوثي ضد المملكة.
الإمارات اليوم
* «الشرعية» تحرّر مدينة ميدي بالكامل ومنطقة جديدة في رازح صعدة.
* الأمم المتحدة تكشف عن آلاف المعتقلين في ظروف «مرعبة» بليبيا.
* استنفار قوات الأسد غداة تهـديدات دولية رداً على هجوم كيماوي.
* الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية خاصة.
* انتزاع عشرات الألغام الحوثية في ميدي.
* ارتفاع كلفة التأمين على ديون قطر يهدّد سندات الدوحة المرتقبة.
* وزير الأشغال ومحافظ أبين يتفقدان الطرق والمنشآت التي تضرّرت نتيجة حرب الحوثي.
* وفد من «الهلال» يعود المصور العدني ناشر سيف أحمد.
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