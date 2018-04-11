واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انها ألغت الحظر المفروض على سفر التشاديين الى اراضيها، مشيرة الى انها اتخذت هذا القرار بعدما عزّزت نجامينا اجراءاتها الامنية استجابة لطلب واشنطن.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب “أعلن أن تشاد رفعت معاييرها الامنية لكي تتوافق والمتطلبات الاساسية للامن القومي الأمريكي”.

وأضاف البيان إنه “بناء عليه فان مواطنيها سيكون بامكانهم مجددا الحصول على تأشيرات دخول للسفر الى الولايات المتحدة”.

واوضحت الوزارة في بيانها ان رفع الحظر سيسري رسميا اعتبارا من الجمعة.

وكان ترامب أصدر في اواخر سبتمبر أمرا تنفيذيا حظر بموجبه على مواطني سبع دول (اليمن وسوريا وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) السفر الى الولايات المتحدة.