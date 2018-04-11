القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 11 ابريل

الأهرام

* السيسى وبن زايد يدعمان الحلول السياسية للأزمات العربية.

* الحكومة تبحث «الخطوة المقبلة» حول سد النهضة.

* على هامش المؤتمر العربى سعفان يبحث مع وزراء عرب أوضاع العمالة المصرية.

* الجندى: 4 محاور فى إستراتيجية التنمية والاستثمار بالمحافظات.

* 90% زيادة فى عدد المسافرين برحلات مصر للطيران من نيويورك.

* حملة على شبكات التواصل لحماية الأطفال من ظاهرة «التنمر» الإلكترونى.

* وزير الإسكان: تنفيذ 13 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالدقهلية.

* الحد الأقصى للارتباط العائلى بالحج 5 أفراد.

* سحر نصر: الاتفاق مع صناديق عربية على استكمال تمويل خطة إعمار سيناء.

* غرفة عمان: حريصون على ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.

* قابيل: 28% زيادة فى معدل الصادرات المصرية إلى بلجيكا.

* الرقابة المالية: إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى التمويل المتناهى الصغر.

* وزير الاتصالات يدعو المؤسسات الصحفية للاستثمار فى المناطق التكنولوجية.

* 3 محطات شمسية جديدة باستثمارات 180 مليون دولار بأسوان.

* بروتوكول تعاون ومصنع ملابس لربط التعليم الفنى بالصناعة بالوادى.

* صحة المنيا « تغلق» 21 منشأة مخالفة.

* إصابة 7 أشخاص فى انهيار عقار بإمبابة.

* استشهاد ضابط شرطة ومقتل مجرم فى مداهمات أمنية بقنا.

* الأهلى يكثف جهوده لإيجاد بديل لـ «السعيد».

الأخبار

* السيسي يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة الأزمات بالمنطقة.

* المجموعة الاقتصادية تبحث مشاكل المستثمرين ودعم صناعة الحديد.

* شركة لإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار.

* اجتماع طارئ لاتحاد الصحفيين العرب لبحث الجرائم الإسرائيلية.

* إحالة أوراق 36 متهماً بتفجير الكنائس للمفتي.

* الرقابة الإدارية توجه ٧ ضربات للفساد.

* ٣ محطات شمسية للكهرباء بتكلفة ١٨٠ مليون دولار.

* وزير القوي العاملة يبحث سفر عمالة الحج وإعمار ليبيا.

* اليوم.. أول زيارة لرئيس برتغالي لمصر منذ 24 عاماً.

* مصر وقبرص تبحثان مصالحهما في المتوسط.

* انطلاق فعاليات التدريب «خليفة ٣» في البحر الأحمر.

* استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند في مطاردة بقنا.

* النقض تلغي إعدام ومؤبد علي المتهمين بخلية الوراق.

* إيهاب جلال « رايح – جاي» في الزمالك.