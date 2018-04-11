صحافة مصرية: السيسى وبن زايد يدعمان الحلول السياسية للأزمات العربية
القاهرة - أخبار مصر، الأربعاء 11 ابريل
الأهرام
* السيسى وبن زايد يدعمان الحلول السياسية للأزمات العربية.
* الحكومة تبحث «الخطوة المقبلة» حول سد النهضة.
* على هامش المؤتمر العربى سعفان يبحث مع وزراء عرب أوضاع العمالة المصرية.
* الجندى: 4 محاور فى إستراتيجية التنمية والاستثمار بالمحافظات.
* 90% زيادة فى عدد المسافرين برحلات مصر للطيران من نيويورك.
* حملة على شبكات التواصل لحماية الأطفال من ظاهرة «التنمر» الإلكترونى.
* وزير الإسكان: تنفيذ 13 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالدقهلية.
* الحد الأقصى للارتباط العائلى بالحج 5 أفراد.
* سحر نصر: الاتفاق مع صناديق عربية على استكمال تمويل خطة إعمار سيناء.
* غرفة عمان: حريصون على ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.
* قابيل: 28% زيادة فى معدل الصادرات المصرية إلى بلجيكا.
* الرقابة المالية: إنشاء صناديق استثمار متخصصة فى التمويل المتناهى الصغر.
* وزير الاتصالات يدعو المؤسسات الصحفية للاستثمار فى المناطق التكنولوجية.
* 3 محطات شمسية جديدة باستثمارات 180 مليون دولار بأسوان.
* بروتوكول تعاون ومصنع ملابس لربط التعليم الفنى بالصناعة بالوادى.
* صحة المنيا « تغلق» 21 منشأة مخالفة.
* إصابة 7 أشخاص فى انهيار عقار بإمبابة.
* استشهاد ضابط شرطة ومقتل مجرم فى مداهمات أمنية بقنا.
* الأهلى يكثف جهوده لإيجاد بديل لـ «السعيد».
الأخبار
* السيسي يبحث مع بن زايد تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة الأزمات بالمنطقة.
* المجموعة الاقتصادية تبحث مشاكل المستثمرين ودعم صناعة الحديد.
* شركة لإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار.
* اجتماع طارئ لاتحاد الصحفيين العرب لبحث الجرائم الإسرائيلية.
* إحالة أوراق 36 متهماً بتفجير الكنائس للمفتي.
* الرقابة الإدارية توجه ٧ ضربات للفساد.
* ٣ محطات شمسية للكهرباء بتكلفة ١٨٠ مليون دولار.
* وزير القوي العاملة يبحث سفر عمالة الحج وإعمار ليبيا.
* اليوم.. أول زيارة لرئيس برتغالي لمصر منذ 24 عاماً.
* مصر وقبرص تبحثان مصالحهما في المتوسط.
* انطلاق فعاليات التدريب «خليفة ٣» في البحر الأحمر.
* استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند في مطاردة بقنا.
* النقض تلغي إعدام ومؤبد علي المتهمين بخلية الوراق.
* إيهاب جلال « رايح – جاي» في الزمالك.
اترك تعليقاً