طهران - أ ف ب

بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال زيارة مفاجئة الى طهران الثلاثاء التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري ردا على هجوم كيميائي مفترض استهدف مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق، كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

وقالت الوكالة ان لافرنتييف أجرى محادثات معمّقة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين.

واضافت ان المحادثات تناولت خصوصا “تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا” في سوريا.

من جهة ثانية نقلت ارنا عن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي بدأ الثلاثاء زيارة الى البرازيل تنديده بالتهديدات الامريكية بتوجيه ضربة عسكرية الى نظام الرئيس بشار الاسد.

وقال ظريف “يبدو ان الحكومة الأمريكية تبحث عن ذريعة للتدخل في سوريا”.