مانشستر - أ ش أ

تحدث نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح عن صعوبة مواجهة مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الريدز، بنتيجة (2-1)، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول، في العبور لنصف نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز ذهابا وإيابا على السيتي، بنتيجة (3-0) و(2-1) على التوالي.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها شبكة (بي تي سبورت) “بداية المباراة كانت صعبة علينا، لكن نجحنا في فرض أسلوبنا، هدف التعادل سجلناه في توقيت مثالي.. الخصم بدأ الضغط العالي بشكل مكثف، مما جعلنا نعاني كثيرا في البداية.. لكن أعتقد أننا فرضنا أسلوبنا وحققنا الفوز في النهاية، وهذا هو الأهم”.

وعن هدفه قال الفرعون المصري “هدفي جاء في توقيت جيد، بالطبع ساعدنا كثيرا”.