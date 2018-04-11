أسوان - أ ش أ

أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان أنه تقرر غلق بحيرة ناصر للعام السمكي الحالي أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد خلال الفترة من 15 أبريل الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل مع السماح للصيادين بإنزال معدات الصيد لمسطح البحيرة فى 25 مايو المقبل.

وأكد المحافظ -خلال الاجتماع الدورى للجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر مساء الثلاثاء – أن القرار جاء بعد دراسة كاملة ومناقشة علمية مع المختصين بهيئة الثروة السمكية والجهات المعنية ما يعد بدورة بمثابة ضربة قاسمة لمن يريد احتكار الأسماك ورفع أسعاره لاستغلال المستهلك خلال فترة الأعياد وبما يتواكب مع تحقيق الأمن القومى وهيبة الدولة وكذا تحقيق صالح جمعيات الصيد والصيادين.

وأشار إلى أنه بدءا من العام السمكى القادم ستتم العودة مرة أخرى للموعد المحدد لغلق بحيرة ناصر خلال الفترة بين 15 مارس إلى 15 مايو 2019 ما يساهم بدوره في عودة الصيد قبل عيد الفطر للعام القادم بنحو 15 يوما، مؤكدا أن الصيادين دائما يثبتون صدق وطنيتهم وروح الولاء والانتماء مما دفعهم لبذل مزيد من الجهود المخلصة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للبحيرة بإعتبارهم شركاء فى وضعها.