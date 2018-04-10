القاهرة - أ ش أ

خصصت شركة مصر للطيران بالتعاون والتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي والإدارة العامة للجوازات بمبنى الركاب رقم (3), مسارات خاصة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمتهم وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر لتفادي التكدس والزحام الذي قد يتعرضون له أثناء تواجدهم بالمطار.

وذكر بيان للشركة, اليوم الثلاثاء, أن ذلك يأتي من منطلق حرص مصر للطيران على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة عملائها على الوجه الأمثل والعمل على تطوير مستوى الخدمة المقدمة لتلبي احتياجات عملائها و تفي بكافة متطلباتهم.

وأكد البيان, أن تلك التطورات قد شملت توفير كراسي متحركة وسيارات الجولف تم توزيعها في عدد من الأماكن داخل المطار تسمح باستخدامها دون أية معوقات, بالإضافة إلى وجود مكتب للعلاقات العامة خارج المنطقة الجمركية ليكون في استقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم من كبار السن للقيام بخدمتهم وتيسير إجراءات السفر لهم.