الإسكندرية - أ ش أ

قدم فرع ثقافة الإسكندرية عرضا سينمائيا للفيلم الهندى الشهير”أوم شانتى أوم ” مساء اليوم الثلاثاء، بقصر ثقافة الأنفوشى بالاسكندرية، وذلك ضمن فعاليات “يوم الهند ومهرجان الافلام”، الذى تنظمه سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مركز مولانا أزاد الثقافى الهندى،والذي ينتهى غدا الاربعاء.

وقالت أمانى عوض مدير قصر ثقافة الأنفوشى إن العرض يأتى في إطار التعاون الثقافي بين الثقافة المصرية والهندية فى مختلف المجالات الفنية والثقافية،مشيرة إلى التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به مدينة الإسكندرية باعتبارها ملتقى الحضارات والثقافات من كافة دول العالم.

شهد العرض مسعود المصرى مدير فرع ثقافة الإسكندرية ولفيف من المهتمين بالحركة الفنية والأدبية ورواد قصر ثقافة الأنفوشى.

يذكر أن سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا يقوم بزيارة حاليا لمدينة الإسكندرية وذلك ضمن فعاليات “يوم الهند”، التقى خلالها بعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى و الثقافى والفنى بين مدينة الاسكندرية ومختلف المدن الهندية.