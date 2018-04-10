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أكد باحثون من تنزانيا، إنهم نجحوا في استخدام الفئران المدّربة، في الكشف عن مرض السُّل لدى الأطفال، بدقة تفوقت على اختبارات الفحص المجهري التقليدية.

الدراسة أجراها باحثون من جامعة سوكوين للزراعة في تنزانيا، ونشروا نتائجها، في عدد الاثنين، من دورية (Pediatric Research) العلمية.

ويتركز عمل الفريق على تدريب الجرذان الإفريقية العملاقة (Cricetomys ansorgei) على التقاط رائحة الجزيئات التي تطلقها بكتيريا المتفطّرة السُّلية المسببة للمرض في البلغم.، بحسب وسائل اعلام دولية.