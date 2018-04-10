مانشستر - أ ش أ

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, بتغلبه على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد, في المباراة التي جمعت بينهما, مساء اليوم الثلاثاء, على ملعب (الاتحاد) بمدينة مانشستر في إياب ربع نهائي المسابقة.

وتقدم مانشستر سيتي أولا عبر البرازيلي جابريال جيسوس في الدقيقة الثانية, وعادل ليفربول الكفة عبر النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة (56), قبل أن يضيف البرازيلي روبرتو فرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة (77).

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم, الأربعاء الماضي, على ملعب (أنفيلد) بمدينة ليفربول, قد انتهى لصالح ليفربول بثلاثية نظيفة.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأخيرة بالدوري الانجليزي أمام إيفرتون بسبب الإصابة.

وأكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول انه سليم تماماً ولا يعاني من أي إصابات.

واضاف صلاح – في تصريحات صحفية عقب المباراة – أنه وزملاءه توقعوا البداية التي لعب بها مانشستر سيتي خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.