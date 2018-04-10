القاهرة - أ ش أ

قرر أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على الثنائي حازم إمام ومحمد إبراهيم قيمتها 200 ألف جنيه لكل لاعب للتحدث بطريقة غير لائقة مع المدير الفني إيهاب جلال وكذلك مع مدير الكرة.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق أن يؤدي اللاعبين مرانا فرديا بعيدا عن لاعبي الفريق ، ورغم اعتذار اللاعبان عما بدر منهما أمام جميع اللاعبين إلا أنه تم تطبيق اللائحة عليهما.

كان إيهاب جلال المدير الفني قد أعلن رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم وهو ما أبلغه لمجلس الإدارة خلال جلسته مع إسماعيل يوسف عضو المجلس والمشرف العام على الكرة، ولكن رغم تصريحاته لا يزال هناك إمكانية لاستمرار المدير الفنى بالموسم الجديد.