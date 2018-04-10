أخبار مصر - سماء المنياوي

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية مساء اليوم الثلاثاء بعض القباب الأثرية وكذلك جبانة العناني الأثرية للوقوف على حالتها الراهنة.

وقد ناقش أيضا مع مسؤلي المنطقة بعض المشكلات التي تواجه سير العمل وبحث معهم أفضل السبل لتطوير المنطقة والحفاظ عليها والإرتقاء بها بما يسهم في دعم وتنشيط حركة السياحة في المحافظة.

و الجدير بالذكر أن جبانة العناني تعود إلي القرن الأول الهجري والتي عثر بها على أقدم شاهد قبر إسلامي مؤرخ بسنة 31 هجرياً ويوجد بها العديد من القباب التي تعتبر حلقة هامة في تطور عمارة القباب والعمارة الإسلامية بشكل عام وقد كانت تمتد من منطقة العنانى بمنطقة النفق بمدينة أسوان وكانت متصلة وممتدة جنوباً حتى طريق الخزان وعندما تم شق الطرق والشوارع أصبحت منقسمة إلى الجبانة البحرية بمنطقة العنانى وأخرى قبلية بطريق الخزان.