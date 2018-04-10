الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على عمليات توسيع الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير 2018/04/10 - 22:10 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على عمليات توسيع الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير2018-04-10T22:10:18+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة مديرية أمن القاهرة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن وتحمل جنسية اجنبية تشييع جثمان ملكة الكلام وصاحبة الناصية الإذاعية القديرة أمال فهمي شارع مصر متنزهاً للمصريين في مختلف المناسبات وفي أعياد الربيع المواطنون يحتفلون بأعياد الربيع في حديقة الأزهر المواطنون يحتفلون بأعياد الربيع في حديقة الحيوان بالجيزة نشر خدمات أمنية بالحدائق والمتنزهات والمسطحات المائية لتأمين إحتفالات أعياد الربيع
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