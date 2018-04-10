البحر الميت - أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا, اليوم الثلاثاء, إن هناك تعاونا كبيرا وتشاورا دائما بين مصر ومختلف الدول العربية لدفع عملية الاستثمار الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش اجتماع مجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي – إنه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي على دراسة استصلاح 50 ألف فدان شرق العوينات, وإقامة مصنع كبير للقاحات البيطرية في مصر.

وأشار إلى أنه جاري إعداد دراسة فنية واقتصادية للمشروعين; وسيتم إرسال مندوبين من قبل الهيئة للتشاور بشأن أماكن الأراضي المتاحة لتنفيذهما.