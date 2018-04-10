الإسماعيلية - أ ش أ

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي, تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء المقاولون العرب في دور الثمانية من مسابقة كأس مصر يوم السبت القادم على ملعب السويس.

وبدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق , تبعها مجموعة من عمليات الإحماء , ثم تقسيمه مصغرة شارك بها كافة اللاعبين .

وفي نفس السياق, يحرص إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق على التواجد بمقر النادي غدا الأربعاء للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخوض عبد النعيم التدريبات بعد فترة راحة قصيرة 24 ساعة فقط عقب حفل زفافه أمس.