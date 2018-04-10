البحر الاحمر - احمد عوض

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى لكمية من الشيش الإلكترونية والهواتف المحمولة والساعات الذكية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.

فى المحاولة الأولى و أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب س . ع . غ . تبين 21 شيشة إلكترونية و 45 مبسم مخفاة داخل الأمتعة الشخصية للراكب.

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 5 ساعة ذكية ماركة أبل متعددة الأغراض كتليفون محمول وجهاز لقياس للضغط وواى فاى و 20 سماعة تليفون مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب المصرى ع . م . ح.

وفى المحاولات الأخرى تم ضبط 11 هاتف محمول آيفون 7 و3 شاشات LED مقاس 55 و 49 و 39 بوصة وسرير طبى و80 علبة عسل نحل و 42 دستة بودرة سمر كيك وكمية من مستحضرات التجميل مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بعدة ركاب مصريين قادمين من الخارج.،وبلغت التعويضات المستحقة 552 ألف و 676 جنيه.