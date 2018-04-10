قنا - أ ش أ

لقى مهندس مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 عمال، في انهيار خزان مياه بناحية نجع النجار بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض يفيد بمصرع “علاء محمد أحمد” (25 عاما- حاصل على بكالوريوس هندسة)، وإصابة كل من “مصطفي محمود محمد” (23 عاما) و”حسين إسماعيل” (24 عاما) و”حسام محمود محمد” (21 عاما) و “خالد أحمد إسماعيل” (18 عاما) جميعهم مقيمين بناحية نجع النجار بمركز أبو تشت أثناء قيامهم بحفر خزان مياه، انهار عليهم وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبوتشت العام، وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.