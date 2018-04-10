أخبار مصر - حمودة كامل

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الثلاثاء، حفل ختام أنشطة الطلائع الذى نفذته الإدارة المركزية للطلائع بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولى بحضور 1500 طليع وطليعة من مختلف المحافظات.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة فى مجالات الفنون التعبيرية والموسيقي النحاسية والعروض الرياضية قدمها نحو 500 من الطلائع المبدعين الفائزين فى مسابقة “كنوز مصرية”.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز على حرص اهتمام الوزارة بكافة العروض الإبداعية للنشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة فى جميع المحافظات للكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المجالات.