القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه اليوم على تحويل الشكوى المقدمة من الأمام أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف في الزميل بجريدة الوطن أحمد الخطيب إلى لجنة تحقيق.

وقال حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لمجلس نقابة الصحفيين، في تصريح صحفي اليوم، إن المجلس وافق على منح فرصة ثلاثة أشهر للشعب والروابط التى لم تجر انتخابات لها فى الوقت المقرر، طبقا للائحة الخاصة بالشعب والروابط بالنقابة لحين اجراء انتخابات جديدة على رئاستها ومجلسها وإلا سيتم تجميدها تماما.

واشار الزناتي -المشرف على الشعب والروابط- إلى أن المجلس وافق على إنشاء ثلاث شعب جديدة للزملاء محرري مجلس الوزراء، والطاقة والبترول، بالاضافة إلى محرري الطيران.