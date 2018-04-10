الخرطوم - أ ش أ

أصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري.

ومن ناحية أخرى، قال المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت، إن الجهات المختصة قد وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.