الإسكندرية - أ ش أ

قضت محكمة جنايات الإسكندرية, بمعاقبة علاء محمد السيد حبيبه, قاضي سابق, بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط, وتغريمه مبلغ 700 ألف جنيه, وذلك لاتهامه بتقاضي رشوة مالية مقابل الحكم بالبراءة لصالح بعض المتهمين في قضية جلب مواد مخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري, و بعضوية المستشارين طارق حافظ ومجدي سلامة, وأمانة سر فايز بيومي القطعاني, ومصطفى حسان البربري.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016, حيث ألقى المستشار محمد وجيه, المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا, القبض على القاضي المتهم داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية, تنفيذا لإذن النيابة, وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى, وألقي القبض عليه أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقى رشوة قدرها 650 ألف جنيه منهم نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.