أخبار مصر - سماء المنياوي

وصل إلي المتحف المصري الكبير بميدان الرماية مجموعة جديدة من قطع الملك الشاب توت عنخ آمون من مقرها من متحف الأقصر تمهيدا لعرضها ضمن مجموعتة المتكاملة داخل المتحف عند افتتاح المرحلة الأولي له أواخر هذا العام .

من جانبه اكد د. طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير أنه يأتي علي قمة تلك القطع رأس البقرة المذهبة وأحد العجلات الحربية للملك توت عنخ آمون، وسرير ومقعد من الخشب، وبعض الصناديق والسلال الخاصة بالملك .

واضاف أن هذه القطع سوف تخدم سيناريو العرض المتحفي الجديد لقاعة العرض الخاصه بالملك داخل المتحف المصري الكبير، مما يلقي مزيدا من الضوء علي الطقوس الجنائزية والحياة اليومية في عصر الملك توت عنخ امون.

وأشار عيسي زيدان مدير الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن القطع قد خضعت لأعمال الترميم الأولي قبل نقلها وتغليفها كما تم التعامل مع القطع الأثرية بشكل علمي وتغليفها علي أحدث الطريق العلمية، وقد استغرقت عملية التغليف لمدة تسع أيام.