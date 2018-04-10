اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

امتداد للعلاقات المتميزة بين مصر والامارات تأتى زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر والتى تستمر لمدة يومين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك, لاسيما في ضوء تفاقم الأزمات بالمنطقة وتعقيد التحديات

التي تواجه الدول العربية

السيسي:علاقات مصر والإمارات نموذج مثالي للتعاون الاستراتيجي العربي

وكان الرئيس السيسي قد استقبل في وقت سابق اليوم بمطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي

بالصور والفيديو..السيسى يستقبل ولى عهد أبو ظبى

وفى مشهد اخر للعلاقات الوثيقة بين مصر والامارات ، انطلقت على الصعيد العسكرى فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (خليفة 3) والذي يستمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر بمشاركة عناصر القوات البحرية وعناصر القوات الجوية لكل من مصر والإمارات بالمياه الإقليمية المصرية .

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي (خليفة 3)

ومن انبائنا المحلية ايضا ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل حيث جرى بحث ما تم في الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة الذي عقد في الخرطوم يومي 4 و5 إبريل الجاري

رئيس الوزراء يترأس إجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

ومن انبائنا الاقتصادية تصل إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولي من صباح غد /الأربعاء/ أولى رحلات شركة (ايروفلوت) الروسية للطيران, بعد توقف دام أكثر من عامين.

غدا وصول أولى الرحلات الروسية إلى القاهرة بعد توقف أكثر من عامين

دوليا .. استخدمت روسيا حق الفيتو الثلاثاء في مجلس الامن ضد مشروع قرار اميركي يقضي بانشاء آلية تحقيق حول استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعد الاعتداءات التي وقعت السبت الماضي في مدينة دوما السورية قرب دمشق.

روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار امريكي بشأن سوريا

عسكريا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم/ الثلاثاء إن روسيا بدأت بعمليات تشويش على الطائرات الأمريكية المسيرة في سوريا.

روسيا تبدأ عمليات تشويش على الطائرات بسوريا

وقد اثارت الازمة السورية عاصفة من ردود الفعل الدولية على لسان قادة العالم حيث اكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وجود ادلة على استخدام السلاح الكيماوى بسوريا فيما اعلنت مظمة حظر الاسلحة الكيماوية عن ارسال بعثة تحقيق لسوريا

ميركل تؤكد وجود أدلة على استخدام الكيماوي بسوريا

“حظر الأسلحة الكيماوية” تعلن إرسال بعثة تحقيق إلى دوما

سوريا تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة دوما

الصحة العالمية”: لم نتحقق من استخدام الكيماوي في سوريا

ترامب يغيب عن قمة أمريكا الجنوبية بسبب سوريا

بلير يطالب تيريزا ماي بالتدخل في سوريا

وعن انباء طقس الاربعاء يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل وتسجل العظمى بالقاهرة غدا 29 والصغرى 16 ، والاسكندرية 27 15 ، ومطروح 27 13 ، اما بورسعيد فتبلغ العظمى 32 اما الصغرى 15.

طقس الاربعاء معتدل..والعظمى بالقاهرة 29

تقارير المراسلين

أبو الغيط .. والتحديات الخمسة

تقارير اخبارية

النجم العربي الأحق بلقب ” العالمي“

البوم صور

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

اهم الاخبار

مصر تشارك في الدورة الأولى لمنتدى إندونيسيا- إفريقيا

وزير الري يبحث التعاون مع منظمة الايكاردا

وزير الري يبحث أوجه التعاون مع الدولية الذرية والدولية للطاقة

وزير الخارجية: نتطلع لزيارة الرئيس القبرصي لمصر قريبا

“اتصالات النواب” تنتهي من مناقشة 39 مادة بقانون مكافحة جرائم المعلومات

اليوم.. بدء سداد رسوم حج الجمعيات الاهلية

“الإدارية” تستعيد 9.5 مليون جنيه من شركة مقاولات

الدالي: صرف 5 ألاف جنيه لمتضرري عقار امبابة المنهار

الصحة: إصابة 4 مواطنين في انهيار عقار إمبابة

مدير أمن قنا ينعي النقيب محمد رجب شهيد الواجب الوطني

استشهاد ضابط في تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إجرامية بقنا

الخارجية تسلم وزارة الآثار قطع أثرية مهربة منذ 1927

انتخاب مصر عضواً أصيلا بمجلس إدارة “العمل العربية” لعامين

السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مصر والسعودية تبحثان آليات سفر العمالة خلال الحج

انقطاع المياه عن (السلام 1و2) بالسويس من 10 مساءً حتى صباح غد

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن

الاسترليني يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

الإمارات: عودة التوازن لسوق النفط في 2018

توقيع 19 اتفاقا تجاريا بين السعودية وفرنسا

شريف إسماعيل يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

“المركزي”: انخفاض التضخم الأساسي في مارس

إنطلاق الإجتماعات التحضيرية لقمة الدمام

التحالف يستهدف معسكرين للحوثيين غرب صنعاء

استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي

حوثيون يخطفون مسؤولاً حكومياً في “حجة”

السعودية والأردن يؤكدان حق الشعب الفلسطيني “تقرير المصير”

الإحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة والقدس

“الصحفيين العرب” تعقد اجتماعا طارئا غدا حول القضية الفلسطينية

فنانون يروجون لمسلسلاتهم الرمضانية عبر الفيسبوك

مسئولون أجانب يزورون قلعة قايتباى

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 86 لميلاد النجم المصرى عمر الشريف

غداً.. انطلاق مؤتمر حقوق المنيا بعنوان “مواجهة الإرهاب بين الفكر والقانون”

“جوجل ستريت فيو” لاستكشاف عجائب الطبيعة

اكتشاف حفرية إصبع للإنسان الأول تعود لـ 90 ألف عام

أبو الغيط: ضرورة تأهيل الشباب للتعامل مع ثورة التكنولوجيا

أكبر الرجال سنا في العالم ياباني يبلغ 112 عاما

علاقة الأمير البريطاني هاري وخطيبته تتحول إلى قصة مصورة

اليوم..انطلاق أول سباق دراجات نسائي بالسعودية

الهامبورجر يصبح أفضل وجبة لدي الفرنسيين

عضوة بمجلس الشيوخ الأمريكي تضع مولودة لأول مرة في تاريخه

حرس الحدود يتأهل للدوري بالفوز على الحمام

الأهلي يطرح غداً دفعة جديدة من بطاقات “إفريقيا لليد”

شريف إكرامي ينتظم في مران الأهلي

طنطا يجدد الثقة في النحاس.. وعقوبات على اللاعبين

تعديل موعد مباراة المقاولون والزمالك بالدوري