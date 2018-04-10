بني سويف ـ محمد خلف أمين

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فعاليات المؤتمر الطلابى الثانى لقسم الطب الشرعى والسموم تحت شعار ” لا للعنف ضد الأطفال ” والذي نظمه القسم بقاعة المؤتمرات بالجامعة​،​ بحضور ​الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر.

وخلال كلمته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة فى المؤتمر موجها الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، مشيدا بالدور الهام ​الذي يقوم به قسم الطب الشرعى فى خدمة المجتمع والذى سبق وأطلق مبادرة محافظة بلا إدمان واليوم يطلق مبادرة محافظة بلا عنف والذى يشمل العنف ضد الأطفال والكبار والمرأة وحتى الحيوان.

واضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر سوف يستعرض عدد من الموضوعات الهامة منها التعريف بالعنف ضد الأطفال ومناقشة أسبابه وأنواعه ثم استعراض الآثار الناجمة عن العنف وافضل الطرق لمكافحة، وأعرب رئيس الجامعة عن أمله ​في أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التى بدورها تسهم في إحداث توعية مجتمعية فى هذا المجال مما يصب بالنفع على الجامعة والمحافظة والوطن .