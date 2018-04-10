رام الله - أ ش أ

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لشؤون الأسرى اليوم الثلاثاء, الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقررة ليوم الأسير الفلسطيني الموافق السابع عشر من ابريل الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع, ورئيس نادي الأسير قدورة فارس, ورئيس الهيئة العليا لمتابعة الأسرى أمين شومان في رام الله لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني للعام 2018.

وطالب قراقع خلال المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة باعتبار إسرائيل دولة عنصرية ووضعها على قائمة الإرهاب الدولي, كونها تمارس جرائم بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى ولا سيما الأطفال والنساء والمرضى منهم.

كما طالب قراقع جميع برلمانات العالم لمقاطعة البرلمان الاسرائيلي لما يقوم به من سن قوانين عنصرية تشكل خطراk على العدالة والقيم الإنسانية.