لندن - أ ش أ

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم/ الثلاثاء.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.16 نقطة بنسبة 3.13 % لتسجل 5.11 دولار؛ حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.14 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4.78 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هير ميس 0.14 نقطة بنسبة 5.28 % لتسجل 2.79 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.78 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.60 دولار.

واستقرت شهادات إيداع أوراس كوم تيلي كوم عند 0.25 دولار، كما حافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 5 دولارات.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.11 دولار، بينما أقل مستوى عندها 5.08 دولار.