أخبار مصر - سماء المنياوي

قامت مديرية التموين بمطروح بحملة مكبرة على المخابز البلدية و المحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينة براني لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين.

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز أسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعه عبارة عن 319 عبوة مختلفة الاحجام وضبط 90 لتر بنزين 80 قبل بيعه في السوق السواء بالإضافة الي مخالفات لبعض المخابز البلدية وعرض وبيع لحوم بدون غطاء وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات وتم تحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة للنظر والتصرف .

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على مواصلة الحملات التموينية علي مراكز المحافظة الثمانية، مؤكدا بأنه يتابع بصفة دورية كافة الأرصدة التموينية وهي متوفرة بمخازن الجملة التابعة لمديرية التموين .