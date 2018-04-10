برلين - أ ش أ

أعلنت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن هناك أدلة على أنه تم استخدام أسلحة كيميائية في مدينه دوما بسوريا وهذا يعد جليا وواضحا تماما، حسب قولها .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لإنجيلا ميركل مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالعاصمة برلين.

وأعلنت ميركل دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاستخدام المزعوم للغاز السام والمطالبة بإدانة واضحة .

وأضافت ميركل “يتعين علينا التحدث بمفردات واضحة تماما في هذا الشأن ” .وقد ابدى الرئيس الاوكرانى توافقا مع راى ميركل فى هذا الشأن .