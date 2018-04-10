الإسكندرية - أ ش أ

تأهل فريق حرس الحدود إلى بطولة الدوري لكرة القدم بعد فوزه اليوم/ الثلاثاء على فريق الحمام بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر دوري الدرجة الأولى.

ورفع حرس الحدود رصيده بهذا الفوز إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، بفارق 6 نقاط عن كفر الشيخ صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من انتهاء المسابقة، ليتأهل حرس الحدود رسميا إلى الدوري، خاصة أن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب في صالح حرس الحدود.

سجل هدف حرس الحدود والمباراة الوحيد، اللاعب محمد عبد الرحمن في الدقيقة 96 من زمن المباراة.