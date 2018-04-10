القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك بورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية ومباحث ميناء بورسعيد محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بناء على إخبارية مقدمة من المكافحة باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها شاشات كمبيوتر مستعملة، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للمعاينة.

وأضاف البيان، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 242 كرتونة بها كمية كبيرة من مستحضرات التجميل صناعة إيطالية.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد الدكتور جمال عبدالعظيم، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.