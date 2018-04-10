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تطرح اللجنة العليا، المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد “رجال وسيدات”، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة غداً/ الأربعاء دفعة جديدة من البطاقة الموحدة، لحضور مباريات بطولتي إفريقيا لكرة اليد “رجال وسيدات”، التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 13أبريل وحتى 23 من الشهر ذاته.

وكان اللجنة قد طرحت الدفعة الأولى في الثانية عشرة ظهر اليوم/ الثلاثاء بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيرة.

وحددت اللجنة مبلغ 25 جنيهًا قيمة البطاقة الموحدة التي تمنح حاملها أحقية حضور جميع مباريات البطولتين