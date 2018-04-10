قنا-أ ش أ

نعى مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط شهيد الواجب الوطني النقيب محمد رجب الذي استشهد اليوم الثلاثاء خلال تأدية واجبه في ضبط الخارجين عن القانون في قرية حمرا دوم التابعة لمركز نجع حمادي.

وشدد مدير الأمن في بيان اليوم علي استمرار الحملات الأمنية بمختلف مراكز المحافظة لتصفية البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين عن القانون مشيرا إلى أنه سيتم ضبط كافة الخارجين عن القانون والمتهمين في واقعة استشهاد النقيب وإصابة آخر ومجند في حملة أمنية بالقرية اليوم.

وأكد اللواء علاء أن تلك الحوادث تزيد من عزيمة رجال الشرطة البواسل في الاستمرار في أداء واجبهم الوطني لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض باستشهاد النقيب محمد رجب معاون مباحث قسم شرطة نجع حمادي وإصابة النقيب أدهم يوسف والمجند محمد عصمت في تبادل إطلاق النيران مع عدد من المتهمين بناحية حمرادوم بمركز شرطة نجع حمادي خلال تنفيذ حملة أمنية وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج.