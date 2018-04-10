لندن - رويترز

صعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع هبوط الدولار الأمريكي بعد أن صرح عضو بارز في لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا إنه ينبغي للمركزي البريطاني أن يمضي قدما نحو زيادة لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة في مايو وقدمت التعليقات التي أدلى بها إيان مكافرتي إلى جانب بيانات قوية لمسح لسوق المساكن هذا الأسبوع، المزيد من التشجيع.

وذكر مكافرتي، وهو أحد اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية ان نمو الأجور قد يكون أقوى من توقعات معظم زملائه وهو ما يزيد من ضغوط التضخم الذي وصل إلى معدلات أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وصعد الاسترليني 0.3 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.4188 دولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.4158 دولار وأمام العملة الأوروبية ارتفع الاسترليني 0.1 % إلى 87.15 بنس لليورو.