لاهاي - أ ش أ

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم /الثلاثاء إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى مدينة دوما السورية.

كانت وزارة الخارجية السورية قد وجهت دعوة رسمية اليوم /الثلاثاء للمنظمة لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة المدينة, والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية فيها.

فيما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, أن بلاده مستعدة لتسهيل وصول بعثة تقصي الحقائق من المنظمة إلى دوما بأسرع وقت ممكن والتحقق من مزاعم

الهجوم.